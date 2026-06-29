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K11 - Die neuen Fälle

Der Taucher im Wald (1)

ATV 2Staffel 4Folge 31vom 29.06.2026
Der Taucher im Wald (1)

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K11 - Die neuen Fälle

Folge 31: Der Taucher im Wald (1)

23 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter stehen vor einem Rätsel: Ein Taucher wird in voller Montur, erschlagen in einem Waldstück gefunden - doch weit und breit kein Gewässer. Die Ermittlungen ergeben, dass der Ermordete mit einer Stalkerin Probleme hatte. Doch ist sie wirklich für seinen Tod verantwortlich?

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