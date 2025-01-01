Gantz du hast die Fuchs gestohlenJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 32: Gantz du hast die Fuchs gestohlen
22 Min.Ab 12
Erniedrigt, bedroht und gefesselt - eine Frau wird von einem maskierten Täter in ihrem Büro eingesperrt, eine Kamera filmt alles. Den Kommissaren Charlotte Fuchs und Robert Ritter gelingt die Rettung der Frau und die Suche nach dem maskierten Täter beginnt. Doch der nächste Angriff des Frauenhassers gilt Charlotte Fuchs höchstpersönlich ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen