K11 - Die neuen Fälle
Folge 41: Der fremde Sohn
22 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12
Ein erfolgreicher Manager erfährt durch ein Erpresservideo, dass er offenbar Vater ist. Die Entführer fordern 2 Millionen oder das Opfer muss sterben. Die plötzliche Vaterschaft, die sozialen Verhältnisse des fremden Sohnes und die skrupellosen Erpresser halten für die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband so einige Überraschungen parat.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen