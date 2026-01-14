K3
Folge 21: Tiki-Bumm-Bumm-Insel
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Die Mädchen freuen sich auf ihren Video-Dreh auf der Insel Tiki-Bumm-Bumm. Doch leider müssen sie feststellen, dass diese Insel unbewohnt ist. Außerdem droht der Vulkan jeden Moment auszubrechen. Varuamana erklär K3, dass sie an einem Wettbewerb teilnehmen müssen. Und die Gewinnerin wird dem Vulkan als Opfer dargebracht. Allerdings hat der Vulkan einen ganz anderen Wunsch.
K3
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0