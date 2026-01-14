K3
Folge 27: K3-Dornröschen
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Es geht nach Haiti. Doch diesmal fällt X aus. Er fällt in tiefen Schlaf. Maxine engagiert Bob als Leibwächter. Merkwürdigerweise wird auch Kylie in Tiefschlaf versetzt. Die Mädchen glauben, dass es sich um Voodoo handelt. Und vielleicht liegen sie gar nicht so falsch.
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0