K3
Folge 30: Das Super-Pop-Festival!
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Kate, Kylie und X stehen vor einem Rätsel. Statt sich auf das bevorstehende Pop-Festival zu freuen, ist Kim nur noch auf Hip-Hop eingestellt. Man kann kein vernünftiges Gespräch mehr mit ihr führen. Sie wirkt wie hypnotisiert. Und genau das könnte auch das Problem sein.
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
