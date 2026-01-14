Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026

Kate, Kylie und X stehen vor einem Rätsel. Statt sich auf das bevorstehende Pop-Festival zu freuen, ist Kim nur noch auf Hip-Hop eingestellt. Man kann kein vernünftiges Gespräch mehr mit ihr führen. Sie wirkt wie hypnotisiert. Und genau das könnte auch das Problem sein.

