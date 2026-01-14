K3
Folge 31: Mega Pop Idol
12 Min.Folge vom 14.01.2026
In der Show „Mega Pop Idol“ müssen K3 gegen Mixed Tapes in drei Kategorien gegeneinander antreten. Doch bald merken die K3 Mädchen, dass unter anderem beim Quiz geschummelt wird. Verdächtig ist, das Kim, Kate und Kylie mit ihren größten Ängsten konfrontiert werden. Wer hat da spioniert ?
K3
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0