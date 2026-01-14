Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K3

K3 auf dem Eis

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 32vom 14.01.2026
K3 auf dem Eis

K3 auf dem EisJetzt kostenlos streamen

K3

Folge 32: K3 auf dem Eis

12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 sollen ein Konzert auf Tahiti geben. Doch sie kommen nicht dort an. Durch einen Trick entführt Tony Razzo X und die Mädchen auf den Himalaja. Er hat mit J. Pierre Piquet eine Reality Show geplant, die zeigen soll, wie K3 ums Überleben kämpfen. Doch ob diese Show wirklich klappt, steht in den Sternen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K3
Studio 100 International
K3

K3

Alle 1 Staffeln und Folgen