K3
Folge 35: K3 unter dem Meer
K3 soll ein Live-Konzert in einer Unterwasserstation geben, um Werbung für ihr neues Album zu machen. Bei ihrer Ankunft werden die Mädchen vom einzigen Bewohner der Station, Tetefano, begrüßt. Aufgrund eines Unterwassersyndroms hat er allerdings mehrere Persönlichkeiten entwickelt. Die Journalistin Carolyn Archer begleitet K3 ebenfalls auf der Reise, um die Band zu interviewen. Doch als sie demselben Syndrom wie Tetefano zum Opfer fällt, beginnt sie plötzlich zu halluzinieren. In ihrem Delirium drückt sie lauter Knöpfe, wodurch die ganze Station überflutet wird und Chaos ausbricht. Kann K3 sie noch aufhalten, auch wenn allen das Wasser bis zum Hals steht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick