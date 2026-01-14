Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 35vom 14.01.2026
Folge 35: K3 unter dem Meer

12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 soll ein Live-Konzert in einer Unterwasserstation geben, um Werbung für ihr neues Album zu machen. Bei ihrer Ankunft werden die Mädchen vom einzigen Bewohner der Station, Tetefano, begrüßt. Aufgrund eines Unterwassersyndroms hat er allerdings mehrere Persönlichkeiten entwickelt. Die Journalistin Carolyn Archer begleitet K3 ebenfalls auf der Reise, um die Band zu interviewen. Doch als sie demselben Syndrom wie Tetefano zum Opfer fällt, beginnt sie plötzlich zu halluzinieren. In ihrem Delirium drückt sie lauter Knöpfe, wodurch die ganze Station überflutet wird und Chaos ausbricht. Kann K3 sie noch aufhalten, auch wenn allen das Wasser bis zum Hals steht?

Studio 100 International
