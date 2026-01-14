K3
Folge 39: Totale Pechsträhne!
K3 ist gerade auf dem Weg nach Acapulco, Mexiko, als sie eine totale Pechsträhne erwischt. Der K4 hat eine Panne und die Band steckt nun in einer verlassen Tankstelle mitten in der Wüste fest. Dort treffen die Mädchen auf Varuamana und finden heraus, dass er die Quelle ihres Pechs ist. Während er seine Zauber geübt hatte, verfluchte er dabei aus Versehen einen Kalender, der nun Freitag den Dreizehnten anzeigt und damit den ganzen Ärger verursacht... K3 kann sich dem Kalender aber nicht einmal nähern, ohne dass etwas Fürchterliches passiert. So kann er nicht zerstört werden! Können die Mädchen Varuamana dabei helfen, den Zauber umzukehren oder nimmt ihr Pech vielleicht niemals ein Ende?
