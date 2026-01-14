Gefangen im Bermuda-DreieckJetzt kostenlos streamen
K3
Folge 41: Gefangen im Bermuda-Dreieck
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 segelt über das Karibische Meer nach Jamaika, wo ihre neuste Single aufgenommen werden soll. Doch plötzlich spielt die Jacht der Mädchen verrückt und sie können keinen Kurs mehr setzen. Als sie beobachten, wie eine andere Jacht gegen ein paar Felsen kracht, retten sie die Passagiere und entdecken die Mixed Tapes an Bord. Die Instrumente auf diesem Boot sind allerdings auch ausgefallen. K3 ist im Bermudadreieck gefangen! Werden die Mädchen es je nach Jamaika schaffen?
