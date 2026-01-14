Zum Inhalt springenBarrierefrei
K3

Gefangen im Bermuda-Dreieck

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 41vom 14.01.2026
Gefangen im Bermuda-Dreieck

K3

Folge 41: Gefangen im Bermuda-Dreieck

12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 segelt über das Karibische Meer nach Jamaika, wo ihre neuste Single aufgenommen werden soll. Doch plötzlich spielt die Jacht der Mädchen verrückt und sie können keinen Kurs mehr setzen. Als sie beobachten, wie eine andere Jacht gegen ein paar Felsen kracht, retten sie die Passagiere und entdecken die Mixed Tapes an Bord. Die Instrumente auf diesem Boot sind allerdings auch ausgefallen. K3 ist im Bermudadreieck gefangen! Werden die Mädchen es je nach Jamaika schaffen?

