Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K3

Hinters Licht geführt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 42vom 14.01.2026
Hinters Licht geführt

Hinters Licht geführtJetzt kostenlos streamen

K3

Folge 42: Hinters Licht geführt

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Dieses Mal machen sich die Mädchen auf den Weg zu Fashion Week in Paris. Dort taucht auf einmal Agent Y auf, um X heimlich um seine Hilfe bei einer Mission zu bitten. Ganz wie in den guten alten Zeiten! Die neugierigen Mädchen finden das jedoch heraus und bestehen darauf, ihren Leibwächter bei seinem Auftrag zu begleiten. Sie entdecken, dass der Übeltäter kein Geringerer als der Milliardär William Carson ist, der doch eigentlich keiner Fliege etwas zu leide tut. Wird K3 Carson kriegen? Oder finden die Mädchen heraus, wer wirklich hinter alledem steckt? Die Antwort ist vielleicht nicht von dieser Welt!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K3
Studio 100 International
K3

K3

Alle 1 Staffeln und Folgen