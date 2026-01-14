K3
Folge 47: Liebe im Doppelpack
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 soll in Tibet anlässlich der Verlobungsfeier von Jetedipa und Rodéo auftreten. Als die Mädchen dort ankommen, erfahren sie jedoch, dass Rodéos Verlobte verschwunden ist. Kate entpuppt sich als Jetedipas Doppelgängerin und sie gibt sich als sie aus, um die wahre Jetedipa und die ebenfalls verschwundenen Verlobungsringe zu finden. K3 sucht den Ort auf, an dem die junge Frau verschwunden ist, und findet dort riesige Fußspuren. Plötzlich kommt ein haariger Riese direkt auf sie zu! Wird K3 Jetedipa finden, bevor Kate auf ewig ihre Doppelgängerin spielen muss?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0