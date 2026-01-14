K3
Folge 48: K3 nicht in Pink
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 begibt sich nach Indien, um dort auf dem Festival der Farben aufzutreten. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft passiert das Unfassbare: Die Farbe Pink verschwindet! Kylie und Kate sind furchtbar traurig, nicht nur, weil ihre ganze Energie und Fröhlichkeit dadurch ebenfalls verschwunden sind, sondern weil das Konzert womöglich auch ausfällt! Werden die beiden ihren pinken Schwung wiederfinden?
