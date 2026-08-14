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Kabarett

Stipsits & Rubey: Gott und Söhne

ORF1Folge vom 14.08.2026
Stipsits & Rubey: Gott und Söhne

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Kabarett

Folge vom 14.08.2026: Stipsits & Rubey: Gott und Söhne

80 Min.Folge vom 14.08.2026

Zwei Kabarettisten, dutzende Rollen, ein fataler Plot: Sterben gehört hier zum Running Gag. Was passiert, wenn zwei Kabarettisten ihr eigenes Stück erfinden – und dabei ihre Figuren reihenweise umbringen? Thomas Stipsits und Manuel Rubey liefern sich eine irrwitzige Tour de Force mit Verfolgungsjagden, absurden Wendungen und jeder Menge Spielfreude. Bis plötzlich klar wird: Auch sie selbst sind nur Figuren in einem Drehbuch. Bildquelle: ORF/E&A/Ernesto Gelles

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