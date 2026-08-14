Stipsits & Rubey: Gott und SöhneJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 14.08.2026: Stipsits & Rubey: Gott und Söhne
80 Min.Folge vom 14.08.2026
Zwei Kabarettisten, dutzende Rollen, ein fataler Plot: Sterben gehört hier zum Running Gag. Was passiert, wenn zwei Kabarettisten ihr eigenes Stück erfinden – und dabei ihre Figuren reihenweise umbringen? Thomas Stipsits und Manuel Rubey liefern sich eine irrwitzige Tour de Force mit Verfolgungsjagden, absurden Wendungen und jeder Menge Spielfreude. Bis plötzlich klar wird: Auch sie selbst sind nur Figuren in einem Drehbuch. Bildquelle: ORF/E&A/Ernesto Gelles
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1