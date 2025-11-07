Kabarett im Turm: Martin Kosch - Haben Sie eine Kundenkarte?Jetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 07.11.2025: Kabarett im Turm: Martin Kosch - Haben Sie eine Kundenkarte?
53 Min.Folge vom 07.11.2025
Er bildete schon gemeinsam mit Thomas Stipsits, Klaus Eckel und Pepi Hopf die legendäre "Lange Nacht des Kabaretts", tourte mit den Kollegen durch das ganze Land - und ist gemeinhin als "Wuchtelkaiser" bekannt. Der Meister der Pointen, Rollen und Dialekte präsentiert in seinem neuen Programm "Haben Sie eine Kundenkarte? NAAA!" einen köstlichen Kosmos aus Alltagssituationen. Weil wer kennt diese Situationen an der Kassa nicht? NAAA! Bildquelle: ORF/ROBERT PÖCKSTEINER/Rudi FERDER
