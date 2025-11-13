Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter & Tekal: 30 Jahre gesund gelacht

ORF1Folge vom 13.11.2025
Folge vom 13.11.2025: Peter & Tekal: 30 Jahre gesund gelacht

43 Min.Folge vom 13.11.2025

Sie sind das lustigste Medizin-Kabarettduo des Landes: Rund 30 Jahre ist es her, dass der Allgemeinmediziner Ronny Tekal (damals noch Teutscher) und sein Patient Norbert Peter (immer schon Peter) ihre „Doktorspiele“ präsentierten. Seitdem haben die beiden Humoristen mehr als eine halbe Million Menschen alleine von der Bühnenordination aus unterhalten und das Land damit auch ein Stückchen gesünder gemacht. Schließlich gilt Lachen als die beste Medizin. In der ORF-III-Neuproduktion blicken die Ronny Tekal und Norbert Peter auf ihre Anfänge, die lustigsten Auftritte und zahlreiche Schätze aus dem ORF-Archiv zurück und verschreiben auch für die Zukunft Pointen, Pointen, Pointen - ohne Nebenwirkung! Bildquelle: ORF/Andreas Schinko

