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Kabarett

Lorenz Hinterberger - Was willst du machen?

ORF1Folge vom 09.04.2026
Lorenz Hinterberger - Was willst du machen?

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Kabarett

Folge vom 09.04.2026: Lorenz Hinterberger - Was willst du machen?

30 Min.Folge vom 09.04.2026

Newcomer Lorenz Hinterberger sorgt für frischen Humor: Statt Rockstar wurde er Lehrer und verarbeitet seinen Alltag nun pointiert auf der Bühne. Mit Musik-Comedy und Stand-up erzählt er witzige Geschichten aus Schule, Wien und seinem chaotischen Liebesleben. Bildquelle: ORF/ROBERT PÖCKSTEINER/Markus Wetzlmayr

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