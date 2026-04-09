Lorenz Hinterberger - Was willst du machen?Jetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 09.04.2026: Lorenz Hinterberger - Was willst du machen?
30 Min.Folge vom 09.04.2026
Newcomer Lorenz Hinterberger sorgt für frischen Humor: Statt Rockstar wurde er Lehrer und verarbeitet seinen Alltag nun pointiert auf der Bühne. Mit Musik-Comedy und Stand-up erzählt er witzige Geschichten aus Schule, Wien und seinem chaotischen Liebesleben. Bildquelle: ORF/ROBERT PÖCKSTEINER/Markus Wetzlmayr
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