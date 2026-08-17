Luis aus Südtirol - Meine AbschiedstourJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 17.08.2026: Luis aus Südtirol - Meine Abschiedstour
76 Min.Folge vom 17.08.2026
Der Luis aus Südtirol ist Kult: Mit seinen Auftritten begeistert der beliebte Kabarettist sein Publikum auf der Bühne und im Fernsehen. Nun steht seine Abschiedstour auf dem Programm und auch die Pension. ORF III begleitete ihn bei einem seiner letzten Auftritte in Tirol und besuchte ihn zu Hause. Dabei wurde über seine Bühnenfigur, sein Leben als Kabarettist und besondere Momente seiner Karriere gesprochen. Backstage-Einblicke und kabarettistische Highlights runden das Porträt ab. Bildquelle: ORF/ORF III/Andreas Schinko
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1