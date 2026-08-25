Severin Groebner: ÜberHaltungJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 25.08.2026: Severin Groebner: ÜberHaltung
58 Min.Folge vom 25.08.2026
Sie bleibt Auslandskorrespondentin, er Krisengebiet: Severin Groebner brilliert am Abgrund. Severin Groebner spielt den treuen weißen Mann des Mittelalters, der seit Jahrzehnten vergeblich auf seine große Liebe wartet – sie als Auslandskorrespondentin, er als selbsternanntes Krisengebiet. Mit scharfem Humor und aufrechter Haltung streift er Themen wie Social Media, Body Positivity, Laktosetoleranz und simulierte Ehrlichkeit. Dazu gibt es Musik, pointierte Beobachtungen und ein satirisches Porträt des heutigen Boomer-Mannes samt Inseltraum. Bildquelle: Posthof Linz/ORF
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