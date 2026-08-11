Gernot Kulis: Kulisionen (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 11.08.2026: Gernot Kulis: Kulisionen (2/2)
48 Min.Folge vom 11.08.2026
Teil Zwei der Gernot Kulis-Show "Kulisionen", bei dem der Comedien mit sich, Österreich und der Welt auf Kulisonskurs geht. Er blickt er hinter die Kulissen seines ganz normalen Alltagswahnsinns. Beruflich hat er Spaß, privat tut er sich ungleich schwerer. Wer glaubt ihm noch irgendetwas? Bildquelle: ORF/Hoanzl/Markus Wache
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