Weinzettl & Rudle: 5-Sterne-Beziehung & andere MärchenJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 11.08.2025: Weinzettl & Rudle: 5-Sterne-Beziehung & andere Märchen
62 Min.Folge vom 11.08.2025
TV-Premiere für das neue Erfolgsprogramm der Publikumslieblinge und Kabarettstars Monica Weinzettl und Gerold Rudle: Haben Sie sich schon mal gefragt, wieviel Sterne Ihre Beziehung verdient hat? Weinzettl und Rudle haben sich der Fünf-Sterne-Prüfung unterzogen und dabei einen Fragenkatalog entworfen, der jede Beziehung unter die Lupe nimmt. Eine Aufzeichnung aus dem Theater Vindobona in Wien. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0