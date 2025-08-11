Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabarett

Weinzettl & Rudle: 5-Sterne-Beziehung & andere Märchen

Folge vom 11.08.2025
TV-Premiere für das neue Erfolgsprogramm der Publikumslieblinge und Kabarettstars Monica Weinzettl und Gerold Rudle: Haben Sie sich schon mal gefragt, wieviel Sterne Ihre Beziehung verdient hat? Weinzettl und Rudle haben sich der Fünf-Sterne-Prüfung unterzogen und dabei einen Fragenkatalog entworfen, der jede Beziehung unter die Lupe nimmt. Eine Aufzeichnung aus dem Theater Vindobona in Wien. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

