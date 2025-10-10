Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabarett

Omar Sarsam: Sonderklasse (1/2)

ORF1
Folge vom 10.10.2025
Omar Sarsam: Sonderklasse (1/2)

Omar Sarsam: Sonderklasse (1/2)Jetzt kostenlos streamen

Kabarett

Folge vom 10.10.2025: Omar Sarsam: Sonderklasse (1/2)

58 Min.Folge vom 10.10.2025

Omar Sarsam vereint in seinem Bühnenprogramm seine beiden Leidenschaften – Medizin und Kabarett – auf einzigartige Weise. In „Sonderklasse" verschwimmen die Grenzen zwischen Arztpraxis und Comedy, wenn er mit Humor und Musik von skurrilen Fällen aus dem Ambulanzalltag erzählt. Seine Geschichten handeln von frei erfundenen, aber herrlich absurden Protokollen.

