Nach Jahren als Kabarettist und Arzt verschwimmen für Omar Sarsam manchmal die Grenzen zwischen beiden Welten. Vollgepackt mit Anekdoten aus Medizin und Bühne ist er reif für die "Sonderklasse" – Humor als Allheil-Wundermittel inklusive. Dabei erzählt er frei erfundene Ambulanzprotokolle, etwa von einem verschluckten Eiswürfel, der nicht wieder herauskam, oder einem Harnwegsinsekt. Omar Sarsam stellt sich jedem medizinischen Notfall, begegnet der Welt mit Freundlichkeit und Musik – nur bei achtbeinigen Tieren ergreift er die Flucht. Das Multitalent der österreichischen Kabarettszene garantiert einen höchst unterhaltsamen, musikalischen Abend. Bildquelle: Foto: ORF/Stefan Gergely
