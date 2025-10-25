Klaus Eckel: Ich werde das Gefühl nicht losJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 25.10.2025: Klaus Eckel: Ich werde das Gefühl nicht los
68 Min.Folge vom 25.10.2025
Ein Pointenfeuerwerk voller Selbstzweifel: Kennen auch Sie diese Liebe, die man empfindet, wenn auf der Autobahn ein hupender Porsche hinten auffährt? Diese Zufriedenheit, wenn Sie nackt vor dem Spiegel stehen und dabei die Muskeln nicht anspannen? Diese Sehnsucht, den eigenen Eltern endlich ähnlicher zu werden? Diese Hoffnung, dass der Brief, den Sie gerade öffnen, vom Finanzamt ist? Diese Sorge, dass Sie am Sterbebett bereuen könnten, viel zu wenig Zeit auf Facebook, Twitter und Instagram verbracht zu haben? Dann sind Sie bei Klaus Eckel (wie immer) ganz richtig! Bildquelle: ORF/Agentur die-zentrale./Ernesto Gelles
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0