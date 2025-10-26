Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabarett

Andreas Vitasek: Austrophobia

ORF1Folge vom 26.10.2025
Andreas Vitasek: Austrophobia

Kabarett

Folge vom 26.10.2025: Andreas Vitasek: Austrophobia

74 Min.Folge vom 26.10.2025

Seit Jahrzehnten steht er für pointierten Witz und scharfe Beobachtungsgabe: In seinem bereits 13. Programm zeigt sich Österreichs Kabarett-Urgestein erneut als präziser Beobachter seiner Landsleute. Als selbsternannter "Austrophobiker" nimmt er österreichische Eigenheiten ins Visier – mit perfektem Timing, abrupten Stimmungswechseln und feinen politischen Spitzen, die das Lachen manchmal stocken lassen. Bildquelle: ORF/Hoanzl/Udo Leitner

