Kabarettgipfel
Folge vom 30.12.2025: Kabarettgipfel - Best of
51 Min.Folge vom 30.12.2025
Gernot Kulis und Omar Sarsam sorgen mit Kabarettstars in der Stadthalle für zahlreiche Lachkrämpfe. Humorvolle Alltags- und Lebensbeobachtungen stehen im Fokus. Inhalt: Gernot Kulis und Omar Sarsam bringen die Stadthalle zum lachen. In den Highlights geht es um schräge Essgewohnheiten, Skifahren früher und heute, das Leben zwischen Jugend und Alter, gescheiterte Beziehungen und skurrile Hobbys. Mit dabei: Martin Frank, Klaus Eckel, Berni Wagner, Malarina, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Eva-Maria Marold, Martina Schwarzmann, Alex Kristan und Gery Seidl. Bildquelle: ORF/E&A Film/Hubert Mican
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0