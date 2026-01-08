Kabarettgipfel
Folge vom 08.01.2026: Kabarettgipfel
Wenn fünf Spitzenkräfte des Humors gemeinsam die Bühne entern, bleibt kein Auge trocken. Eva Maria Marold schippert mit uns auf der "Costa Dekadenzia" durch Kreuzfahrt-Kuriositäten, Omar Sarsam entführt uns mit einer selbst gebrannten CD in die absurde Welt einer Klangschalenreise. Mit der KI und seinem Navigationssystem kämpft Gernot Kulis, stoppen kann ihn aber nur ein schätzfreudiger Polizist. Martina Schwarzmann plant mit der Frau Patschek den Weltuntergang zwischen Schulsommerfest und WhatsApp-Unterhosen-Drama und Benedikt Mitmannsgruber outet seine Witzeproduktion in Bangladesch, bevor er versehentlich mit Mama im Swingerclub landet. Begleitet von der grandiosen Kabarettgipfelband entsteht ein Abend voller Pointen, scharfer Beobachtungen und liebevoller Seitenhiebe auf den ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Ein Gipfeltreffen, bei dem man hofft: Möge es niemals enden! Bildquelle: ORF/E&A Film/Hubert Mican