Kabarettstars unter Sternen: Andreas Vitásek & Friends

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 30.06.2025
Folge 2: Kabarettstars unter Sternen: Andreas Vitásek & Friends

77 Min.Folge vom 30.06.2025

Glanzvolles Kabarett aus dem Burgenland! Vor der wunderschönen Kulisse der Burg Güssing begrüßt Intendant Andreas Vitásek einige der größten österreichischen Kabarettstars: Thomas Stipsits, Lukas Resetarits, Eva Maria Marold und Christof Spörk zünden ein Pointenfeuerwerk der Extraklasse. Und dann sorgt mit Viktor Gernot noch ein Überraschungsgast für einen Auftritt, den man so schnell nicht vergessen wird. Musikalisch abgerundet wird der Abend von der Band "Die Doppeldecker", die mit Hits wie "Uhudler" ordentlich einzuheizen wissen. Ein Kabarettspektakel, das mit Sicherheit in die Geschichte eingehen wird. Foto: ORF/Hubert Mican

ORF III
