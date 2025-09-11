Kabarettstars unter Sternen - Andreas Vitásek & FriendsJetzt kostenlos streamen
Kabarettstars unter Sternen
Folge 3: Kabarettstars unter Sternen - Andreas Vitásek & Friends
77 Min.Folge vom 11.09.2025
Geballte Burgenland Kabarett-Power erobert im Sommer die Burg Güssing! Unter der Leitung von Wahl- Burgenländer Andreas Vitásek begeistern Thomas Stipsits, Eva Maria Marold, Lukas Resetarits und Christof Spörk ihr Publikum unter freiem Himmel mit Witz, Charme und messerscharfen Beobachtungen. Und zum krönenden Abschluss des Abends kommt überraschend ein weiterer Kabarettstar auf die Bühne: Viktor Gernot legt gemeinsam mit Thomas Stipsits einen musikalischen Auftritt hin, der sich sehen lassen kann. Begleitet wird das Kabarett-Event von der Live-Band "Die Doppeldecker". Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kabarettstars unter Sternen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0