ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 11.09.2025
77 Min.Folge vom 11.09.2025

Geballte Burgenland Kabarett-Power erobert im Sommer die Burg Güssing! Unter der Leitung von Wahl- Burgenländer Andreas Vitásek begeistern Thomas Stipsits, Eva Maria Marold, Lukas Resetarits und Christof Spörk ihr Publikum unter freiem Himmel mit Witz, Charme und messerscharfen Beobachtungen. Und zum krönenden Abschluss des Abends kommt überraschend ein weiterer Kabarettstar auf die Bühne: Viktor Gernot legt gemeinsam mit Thomas Stipsits einen musikalischen Auftritt hin, der sich sehen lassen kann. Begleitet wird das Kabarett-Event von der Live-Band "Die Doppeldecker". Bildquelle: ORF/Hubert Mican

