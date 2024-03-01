Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 22vom 01.03.2024
Folge 22: Das Parfüm

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Käpt'n Nobart bekommt von der Wahrsagerin Rosaria ein seltsames Parfüm, das die Liebe des Anwenders auf sein Gegenüber übertragen soll, als Julia einen Ball eröffnen soll. Doch Rosaria hat natürlich eine Falle vorbereitet und keinen Liebeszauber.

