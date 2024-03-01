Staffel 1Folge 24vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 24: Das große Abendessen
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart ist mit den allerbesten Absichten bei Julias Eltern, doch das Essen schmeckt ihm so gar nicht. Er hatte sich schließlich das aufgetischte Essen bei seiner zukünftigen Schwiegermutter ganz anders vorgestellt.
Weitere Folgen in Staffel 1
