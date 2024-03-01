Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 27vom 01.03.2024
Bärte

BärteJetzt kostenlos streamen

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 27: Bärte

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Nobart ist total fertig. Der Grund seiner verzweifelten Misere ist, dass er keinen Bart mehr hat. Da dieser Zustand für ihn nicht zu ertragen und er am Rande der Verzweiflung ist, trifFt er die Entscheidung, einen Magier aufzusuchen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Alle 1 Staffeln und Folgen