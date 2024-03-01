Staffel 1Folge 27vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Nobart ist total fertig. Der Grund seiner verzweifelten Misere ist, dass er keinen Bart mehr hat. Da dieser Zustand für ihn nicht zu ertragen und er am Rande der Verzweiflung ist, trifFt er die Entscheidung, einen Magier aufzusuchen.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF