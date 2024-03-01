Staffel 1Folge 29vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 29: Käpt’n Julia
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Julia verbringt ein paar Tage an Bord, aber die chaotischen Umstände auf der Hurricane sind für sie unerträglich. Kurzerhand übernimmt sie das Kommando und bringt die Piraten dazu, das Schiff zu wienern. Doch dann zieht ein Unwetter auf.
