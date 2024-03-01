Staffel 1Folge 31vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 31: Baby an Bord
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Piraten fischen eine Babytragetasche aus dem Meer und mit ihr ein hungriges Baby. Damit sie die richtige Nahrung für das kleine Wesen bekommen, müssen sie einen Umweg über die Insel Limace machen und eine wilde Ziege bändigen.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF