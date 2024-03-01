Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 31vom 01.03.2024
Baby an Bord

Folge 31: Baby an Bord

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Piraten fischen eine Babytragetasche aus dem Meer und mit ihr ein hungriges Baby. Damit sie die richtige Nahrung für das kleine Wesen bekommen, müssen sie einen Umweg über die Insel Limace machen und eine wilde Ziege bändigen.

RiC

