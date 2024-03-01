Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 32vom 01.03.2024
Die Nervensäge

Folge 32: Die Nervensäge

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Nobart verspricht Julia, ihren Neffen Jojo zu seinen Eltern zu bringen. Doch an Bord der Hurricane entpuppt sich der Junge zu einem wahren Schwerenöter heraus, der nur Übles im Schilde führt. Die Hurricane wird zum Schlachtfeld.

