Staffel 1Folge 32vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Nobart verspricht Julia, ihren Neffen Jojo zu seinen Eltern zu bringen. Doch an Bord der Hurricane entpuppt sich der Junge zu einem wahren Schwerenöter heraus, der nur Übles im Schilde führt. Die Hurricane wird zum Schlachtfeld.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF