Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 40vom 01.03.2024
Abschied vom Trommler

Abschied vom Trommler

Folge 40: Abschied vom Trommler

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Für die Besatzung der Hurricane ist es eine sehr traurige Nachricht. Ladykiller macht seine Entscheidung wahr und verlässt die Hurricane. Für seine Freunde ist der Abschied von ihrem Kompanion schmerzhaft und schwer zu ertragen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

RiC

Alle 1 Staffeln und Folgen