Staffel 1Folge 40vom 01.03.2024
Abschied vom TrommlerJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 40: Abschied vom Trommler
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Für die Besatzung der Hurricane ist es eine sehr traurige Nachricht. Ladykiller macht seine Entscheidung wahr und verlässt die Hurricane. Für seine Freunde ist der Abschied von ihrem Kompanion schmerzhaft und schwer zu ertragen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF