Staffel 1Folge 44vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 44: Die verzauberte Insel
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Piraten werden von Halluzinationen geplagt. Pausenlos bilden sie sich ein, einen Schatz nach dem anderen sowie unzählige kostbare Steine zu erblicken. Doch Nobart hat zum Glück die unübersichtliche Situation voll im Griff.
