Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 44vom 01.03.2024
Die verzauberte Insel

Folge 44: Die verzauberte Insel

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Piraten werden von Halluzinationen geplagt. Pausenlos bilden sie sich ein, einen Schatz nach dem anderen sowie unzählige kostbare Steine zu erblicken. Doch Nobart hat zum Glück die unübersichtliche Situation voll im Griff.

