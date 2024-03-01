Staffel 1Folge 45vom 01.03.2024
Folge 45: Die Prüfung
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Damit Julia mitreisen kann, kommt ihre Tante ein paar Tage zuvor an Bord, um die hygienischen Zustände auf der Hurricane zu prüfen. Piraten zum Putzen zu motivieren ist gar nicht so einfach. Das größere Problem sind aber die Mäuse auf dem Schiff.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF