Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 46vom 01.03.2024
Das Geburtstagsgeschenk

Das GeburtstagsgeschenkJetzt kostenlos streamen

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 46: Das Geburtstagsgeschenk

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Julias Geburtstag steht vor der Tür und Nobart hat keine Geschenkidee. Sein Konkurrent möchte ihr eine seltene Rose schenken, sodass die beiden sich ein Wettrennen liefern, wer die Blume als erstes findet. Doch dann kommt alles anders.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Alle 1 Staffeln und Folgen