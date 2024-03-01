Staffel 1Folge 46vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 46: Das Geburtstagsgeschenk
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Julias Geburtstag steht vor der Tür und Nobart hat keine Geschenkidee. Sein Konkurrent möchte ihr eine seltene Rose schenken, sodass die beiden sich ein Wettrennen liefern, wer die Blume als erstes findet. Doch dann kommt alles anders.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF