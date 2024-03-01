Staffel 1Folge 51vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 51: Rotbarts Schatz
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Piraten und Nobart finden einen Schatz. Sie möchten die Ersten sein, die die kostbaren Stücke an Bord bringen, sodass Nobart anordnet, den Fundort geheimzuhalten. Doch das Hüten eines Geheimnisses gehört nicht zu den Stärken der Piraten.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF