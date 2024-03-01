Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 53vom 01.03.2024
Reporter an Bord

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 53: Reporter an Bord

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Ein Reporter aus Port Meringue ist an Bord, um zu berichten, wie abenteuerlich das Leben an Bord der Hurricane ist. Doch ausgerechnet passiert in dieser Zeit rein gar nichts, sodass sich die Piraten etwas Spektakuläres einfallen lassen müssen.

