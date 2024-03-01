Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 60vom 01.03.2024
Rettet unser Schiff

Folge 60: Rettet unser Schiff

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Hurricane ist in der Tat in die Jahre gekommen. Die Piraten sind quasi auf einem Schiff unterwegs, das immer mehr verrottet. Damit sie ihr Gefährt retten können, möchten sie Geld auftreiben. Doch die Frage nach dem Wie ist eine schwierige.

