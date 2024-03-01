Staffel 1Folge 60vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 60: Rettet unser Schiff
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Hurricane ist in der Tat in die Jahre gekommen. Die Piraten sind quasi auf einem Schiff unterwegs, das immer mehr verrottet. Damit sie ihr Gefährt retten können, möchten sie Geld auftreiben. Doch die Frage nach dem Wie ist eine schwierige.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF