Staffel 1Folge 65vom 01.03.2024
Nobart lernt tanzenJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 65: Nobart lernt tanzen
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Es ist beschlossene Sache. Mum, Oma und Auntie entscheiden, dass Julia in Begleitung des Prinzen am Queen's Ball teilnimmt. Nobart schmeckt das natürlich überhaupt nicht, denn schließlich möchte er der Mann an Julias Seite sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF