Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 65vom 01.03.2024
Nobart lernt tanzen

Nobart lernt tanzenJetzt kostenlos streamen

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 65: Nobart lernt tanzen

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Es ist beschlossene Sache. Mum, Oma und Auntie entscheiden, dass Julia in Begleitung des Prinzen am Queen's Ball teilnimmt. Nobart schmeckt das natürlich überhaupt nicht, denn schließlich möchte er der Mann an Julias Seite sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Alle 1 Staffeln und Folgen