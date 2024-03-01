Staffel 1Folge 26vom 01.03.2024
Die lebende InselJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 26: Die lebende Insel
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Der Rücken eines Wals ist Grund zur Annahme, dass Käpt'n Nobart neues Land entdeckt hat. Schließlich denkt er und seine Crew der Hurricane, dass dieses Stückchen Land eigentlich noch unberührt und eine einsame Insel sei.
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Käpt’n Nobart und die Piratenbande
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