RiCStaffel 1Folge 30vom 01.03.2024
Piraten an Land

Folge 30: Piraten an Land

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Es gibt große Nachrichten auf Hurricane. Ti Mouss erbt von seinem Onkel eine komplette Insel. Nun möchten sich alle Piraten auf der Insel niederlassen und ein Leben an Land gegen die Abenteuer auf der Hurricane eintauschen.

RiC

