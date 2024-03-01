Staffel 1Folge 34vom 01.03.2024
Die Jagd nach dem PendelJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 34: Die Jagd nach dem Pendel
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Es ist Bumm Bumms Pendel zu verdanken, dass die Piraten einen Schatz nach dem anderen finden. Doch dann stibitzt sich eine Möwe das Stück und landet damit ausgerechnet auf dem Dach von Julias Mutter, die den Piraten in die Flucht schlägt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF