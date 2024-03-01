Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt'n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 34vom 01.03.2024
Die Jagd nach dem Pendel

Käpt'n Nobart und die Piratenbande

Folge 34: Die Jagd nach dem Pendel

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Es ist Bumm Bumms Pendel zu verdanken, dass die Piraten einen Schatz nach dem anderen finden. Doch dann stibitzt sich eine Möwe das Stück und landet damit ausgerechnet auf dem Dach von Julias Mutter, die den Piraten in die Flucht schlägt.

