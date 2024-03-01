Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 37vom 01.03.2024
6 Min.Folge vom 01.03.2024

Der Pirat Raoul ist für seine unerbittlichen Raubzüge bekannt. Jedes Mal reißt er sich sämtliches Gold an Bord unter den Nagel. Die Furcht ist daher recht groß auf der Hurricane, als Raouls Schiff gesichtet wird. Doch Nobart hat eine Idee.

