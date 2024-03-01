Staffel 1Folge 37vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 37: Der Gegenangriff
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Der Pirat Raoul ist für seine unerbittlichen Raubzüge bekannt. Jedes Mal reißt er sich sämtliches Gold an Bord unter den Nagel. Die Furcht ist daher recht groß auf der Hurricane, als Raouls Schiff gesichtet wird. Doch Nobart hat eine Idee.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Altersfreigabe:
0
