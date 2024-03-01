Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 45vom 01.03.2024
Die Prüfung

Folge 45: Die Prüfung

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Damit Julia mitreisen kann, kommt ihre Tante ein paar Tage zuvor an Bord, um die hygienischen Zustände auf der Hurricane zu prüfen. Piraten zum Putzen zu motivieren ist gar nicht so einfach. Das größere Problem sind aber die Mäuse auf dem Schiff.

RiC

