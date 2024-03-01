Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 47vom 01.03.2024
Das geheimnisvolle Schiff

Das geheimnisvolle SchiffJetzt kostenlos streamen

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 47: Das geheimnisvolle Schiff

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Es gibt Geisterschiffe und mit ihnen gibt es Spuk. Das ist nicht von der Hand zu weißen. Wenn auch Spuk nicht gleich Spuk ist, aber so manches gruseliges Wasserfahrzeug bringt auch die hart gesottensten Piraten an ihre Grenzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Alle 1 Staffeln und Folgen